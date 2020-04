Αστυνομικοί οδηγούν με ασφάλεια παπάκια πίσω στη μαμά τους! (vids)

Αστυνομικοί οδηγούν με ασφάλεια παπάκια πίσω στην μητέρα τους και αυτά τους ακολουθούν στη σειρά.

Το περιστατικό συνέβη στο Πάρκο Memorial, το οποίο είναι κλειστό λόγω κορονοϊού, και ο αστυνομικός, ονόματι Ένγκεχαλτ, από το τμήμα του Χιούστον, βοήθησε τα μικρά να βρουν τη μαμά τους.

Το βίντεο κατέγραψε η δημοσιογράφος του NBC, Πρισίλα Τόμσον, η οποία έκανε διάλειμμα και το ανέβασε στο twitter, γράφοντας:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αστυνόμο Ένγκελχαρτ, ο οποίος, όχι μόνο με βοήθησε αφότου άφησα τα κλειδιά μου μέσα στο αυτοκίνητο το πρωί, αλλά βοήθησε και αυτούς τους μικρούς νεοσσούς να βρουν το δρόμο τους πίσω στη μαμά. Κι όλα αυτά, ενώ ήλεγχε ότι δεν υπάρχει κόσμος και ότι όλα τα πάρκα είναι κλειστά λόγω της νόσου Covid-19».

Σε ένα άλλο βίντεο, που δημοσιεύθηκε από την «Daily Mail» ο αστυνομικός Λάρυ Σάτεργουαϊτ κάνει το ίδιο.

A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom — all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ

— Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020