Το «Just The 2 Of Us» στην κορυφή της τηλεθέασης

Το «Just The 2 Of Us» το βράδυ του Σαββάτου κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού τερματίζοντας πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης.

To Just The 2 Of Us σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 17.1% στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, φτάνοντας σε τέταρτο το 23.4%.

Στα γυναικεία κοινά 25-54 ετών, «το Just The 2 Of Us» κατέγραψε μέσο όρο 19.7%, φτάνοντας σε τέταρτο το 28.1%, με διαφορά 8.2 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κανάλι.

Το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό ήταν πρώτο στη ζώνη του και στο σύνολο του κοινού, καθώς και σε όλα τα επί μέρους εμπορικά κοινά.

Οι τηλεθεατές, για ένα ακόμα Σαββατόβραδο, απόλαυσαν δυναμικές ερμηνείες, αγαπημένα τραγούδια και τον σχολιασμό των εμφανίσεων των διαγωνιζόμενων από την ξεχωριστή τηλεοπτική παρέα των κριτών του #j2us

Το «Just The 2 Of Us», το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό πάρτι, έρχεται το Σάββατο το βράδυ στις 22:00, με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη, μια επιτροπή με εκρηκτική χημεία - τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτης Φασουλή - και 10 ζευγάρια αποφασισμένα να κλέψουν την παράσταση και να φτάσουν στον τελικό.