Σήμερα όλοι νιώθουμε Νέρες

Κομβικές αυτές οι μέρες φίλες και φίλοι. ΚΟΜΒΙΚΟΤΑΤΕΣ. Έτσι μας λένε τέλος πάντων τα μας μύδια και οι ειδήσεις στην τηλεόραση και ποιοι είμαστε εμείς να το αρνηθούμε;

Διότι άνοιξε η εστίαση λέντις και τζέντλεμεν. Κάπως στο μουγκό είναι η αλήθεια μιας και η κυβέρνησή μας θεωρεί πως «εστίαση με μουσική = ΚΙΝΔΥΝΟΣ», οπότε μας σερβίρει το «εστίαση χωρίς μουσική = ΑΣΦΑΛΕΙΑ». Αλλά όπως και να το δεις, το άνοιγμα της εστίασης, έστω και με αυτόν τον τρόπο κουβαλά ένα ειδικό επικοινωνιακό βάρος.

Δεν είναι μόνο το αλκοόλ βλέπετε. Αυτό το καταναλώναμε και στα σπίτια μας, στα πάρκα, στα παγκάκια, τις πλατείες και τα λοιπά μέρη. Η εστίαση και το άνοιγμα αυτής μας πάει προς μια κατεύθυνση που θυμίζει ΠΕΡΙΠΟΥ το πώς ήταν τα πράγματα ΠΡΙΝ.

ΠΡΙΝ την πανδημία. ΠΡΙΝ το λοκντάου. ΠΡΙΝ τις μάσκες. ΠΡΙΝ τον κορονοτέτοιονα. ΠΡΙΝ. Που έβγαινες και το μόνο που ίσως σκεφτόσουν ήταν αν έχεις πάρει τσίχλες για την αναπνοή. Τώρα σκέφτεσαι ένα σκασμό ακόμα πράγματα που ποτέ δεν σου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα χρειαστείς. Ποιο νούμερο στέλνεις για να πας που, τι μάσκα έχεις πάρει και αν αυτή κάνει κόλορ μάτσινγκ με την μπλούζα σου, τι ώρα πέφτει το γιαταγάνι της απαγόρευσης κυκλοφορίας και από νομοταγής πολίτης γίνεσαι Πάμπλο Εσκομπάρ. Τέτοια.

Βολευόμαστε και με μέτριο Μιραλάς

Τονίζω το ΠΕΡΙΠΟΥ ασφαλώς, γιατί για να πάμε στο πως ήταν τα πράγματα ΠΡΙΝ, έχουμε πολύ δρόμο και ενδέχεται να μην το βιώσουμε ποτέ ξανά, τουλάχιστον όχι έτσι όπως πραγματικά ήταν. Διότι ο Κέβιν Μιραλάς εγύρισε κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό και κουβαλούσε μαζί του ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ μνήμες και εικόνες, αλλά το δεύτερο πέρασμα δεν ήταν το ίδιο. Ναι, ήταν ο ίδιος Κέβιν Μιραλάς και όχι κάποιος Έλληνας σωσίας του που νοικιάζει κανείς για παιδικά πάρτι, ο Γιώργος Μιραλάς ας πούμε, αλλά το πράγμα σταματούσε στην επιφανειακή ομοιότητα. Ο Μιραλάς που έφυγε δεν ήταν, δεν μπορούσε να ήταν ο Μιραλάς που γύρισε.

Έτσι θα πάει περίπου και το πράμα με την σταδιακή «εξομάλυνση» της καθημερινότητάς μας, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε φρονώ πως από το καθόλου Μιραλάς, ας έχουμε και το μέτριο Μιραλάς, δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε.

Βουρ στο ψητό

Το σίγουρο είναι πως από την ΔΕΥΤΕΡΑ, πρώτη ημέρα του ανοίγματος της εστίασης, κάποιοι και κάποιες θα πέσουν (ή έπεσαν ήδη) με τα μούτρα. Δεν γίνεται αλλιώς, υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να ξεδώσει. Να πειστεί πως το «κανονικό» επέστρεψε. Και αλήθεια τώρα, ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει;

Επομένως ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ και ενδέχεται για όλη την εβδομάδα, θα είμαστε ούλοι και όλες σε μια κατάσταση την οποία θα ονομάσουμε τιμητικά «κατάσταση Νέρες». Ποια είναι αυτή η κατάσταση θα μου πείτε; Για κάτι τέτοια είμαι εδώ εγώ, για να σας τα εξηγώ.

Η «κατάσταση Νέρες» λοιπόν είναι η εκείνη η κατάσταση που πλέον το εγκεφαλικό σου πλοίο έχει σαλπάρει για εξωτικά νησά, είναι η εκείνη η κατάσταση μετά τα 4-5 ποτά που ναι, επικοινωνείς με τον κόσμο γύρω σου, αλλά χωρίς απαραίτητα αρχή-μέση-τέλος. Μπορείς να μιλήσεις, αλλά όχι με λογικές προτάσεις, μπορείς να δημιουργήσεις λέξεις αλλά όχι απαραίτητα λέξεις που υπάρχουν και μπορείς ασφαλώς να στέκεσαι, απλά όχι απαραίτητα ευθεία και καρφωτά σαν εύζωνας, αλλά περισσότερο σαν με-φυσάει-ο-άνεμος-και-πάω.

Μια κατάσταση που γνωρίζει καλά ο Ντέηβιντ ο Νέρες, ο Βραζιλιάνος του Άγιαξ που είναι ένας συγκλονιστικά εντυπωσιακός παίκτης όταν έχει τα κέφια του, αλλά ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΟ.

Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό

Όχι. Αυτό που μας απασχολεί είναι πως ο Ντέηβιντ Νέρες εμφανίστηκε για δηλώσεις στα μας μύδια σε κατάσταση ακραίου ΕΛΑ-ΠΟΙΟΣ-ΦΕΡΝΕΙ-ΓΥΡΑ-ΣΦΗΝΑΚΙΑ, πράγμα που δικαιολογείται, μιας και ο Αίαντας εξασφάλισε άλλη μια πρωταθληματική κούπα και αν δεν το γιορτάσεις αυτό, τι ακριβώς θα γιορτάσεις ως ποδοσφαιριστής;

Ετυχε όμως ετούτη η παρουσία του Νέβες να σκάσει ΜΑΖΙ με το άνοιγμα της εγχώριας εστίασης, ένα εκστασιακό πάντρεμα καταστάσεων και γεγονότων που δεν μπορούμε παρά να το θεωρήσουμε πως γράφτηκε ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ και ήρθε στην αγκαλιά μας για να μας θυμίσει πως ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ και ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΘΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΝΕΡΕΣ.

Όχι, δείτε τον και πείτε μου ότι κάμω λάθος:

David Neres, don't know what to say about this guy anymore pic.twitter.com/gGcPBO0EtE

Και σε περίπτωση που θέλετε και ΔΕΥΤΕΡΗ δόση Νέρες, δόση που να έχει μια άλλη δυναμική, μια αίσθηση περισσότερο hangover-ική και λιγότερο πανηγυρική, ΟΡΙΣΤΕ και ΕΞΤΡΑ ΝΕΡΕΣ για όσους και όσες θα πάτε αύριο, μεθαύριο και για όσο στην δουλειά σας με τα κατάλοιπα της επανένωσής σας με την εστίαση ακόμα στον οργανισμό σας:

Ajax’s David Neres may have spent the morning at a café or two before training by the looks of things... pic.twitter.com/SuhlLeSPGx

— Ball Street (@BallStreet) January 15, 2020