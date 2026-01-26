Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια

Δεν υπάρχει τίποτα πιο καθηλωτικό από το να συνειδητοποιείς ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει στη δουλειά του. Και μέσα σε αυτό τον βίαιο κύκλο, οι νεκροί αυξάνονται.

Aπό τις νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα, μέχρι τους υπόλοιπους δεκάδες ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους βγάζοντας τα προς το ζην, η «αποκτήνωση» δεν χτίστηκε σε μια ημέρα. Δεν μας σοκάρει τίποτα πλέον. Το σοκ διαρκεί πολύ και συνήθως σε αλλάζει. Αντιθέτως, εμείς ξαφνιαζόμαστε -για λίγο- και μετά γυρνάμε σελίδα. Ώστε να ξαφνιαστούμε πάλι, αλλά για περιορισμένη διάρκεια. Μέχρι να μην μας νοιάζει και τόσο πια. Αυτή είναι η απόλυτη επιτυχία του συστήματος που ζούμε.

