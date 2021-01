Into the Skin: ταξίδι με τον Γιώργο Μαυρίδη στην Αιθιοπία

Δεν είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή. Δεν θα δείτε ειδυλλιακούς τουριστικούς προορισμούς, δε θα «γευτείτε» γαστρονομικό τουρισμό, ούτε θα περιδιαβαίνει ο παρουσιαστής με selfie stick μακαρίζοντας την τύχη του για μια ξεχωριστή εκδρομή.

Ο Γιώργος Μαυρίδης ταξίδεψε τον πλανήτη πριν το World Party εξαιτίας της πορείας του σαν tattoo artist, συμμετείχε σε festival, σε conventions, έκανε φίλους, κέρδισε βραβεία και το κυριότερο «κέρδισε» δύο πετριές: την περιέργεια για διαφορετικές εικόνες και την δίψα για διαφορετικές ιστορίες. Τον εκτίμησα πριν απ’ όλα για την φιλοζωική του δράση, είτε έντονη είτε αθόρυβη και για την προσφορά του σε όποια κινητοποίηση του ζητήθηκε και είχε να κάνει κυρίως με παιδιά.

Δεν έχουμε βρεθεί πολλές φορές, δεν έχουμε κάνει παρέα, σχεδόν πάντα οι συναντήσεις μας είχαν να κάνουν με δουλειά. Πριν μερικούς μήνες μου τηλεφώνησε και μου περιέγραψε ότι είχε στο μυαλό του να κάνει κάτι ακραίο τηλεοπτικά και καθόλου safe. Για το λόγο αυτό έπρεπε να κινηθεί αντισυμβατικά με ένα τηλεοπτικό συνεργείο, όχι ικανών επαγγελματιών αλλά ικανών συντρόφων σε μια τηλεοπτική περιπέτεια. Έτσι θα χαρακτήριζα το Into the Skin που ξεκινάει να προβάλλεται απόψε στο Open, μια τηλεοπτική περιπέτεια της οποίας το πρώτο επεισόδιο είχα την ευκαιρία να δω χτες και να πάρω μια γεύση πριν από σας.

Κανένα ταξίδι δεν είναι μάταιο όπως λέει ο στίχος και καμιά ιστορία δεν με αφήνει αδιάφορο, συμπληρώνω εγώ ειδικά στο περιβάλλον της ελληνικής τηλεόρασης που αναμασά τηλεπαιχνίδια, talent shows και «συνεντεύξεις» του εγχώριου star system. Εκτιμώ στον Γιώργο ότι έχει σταθερές συμπάθειες και σταθερές αντιπάθειες κι ότι έχει παιδικό θράσος, αμεσότητα και άγνοια κινδύνου, όταν θέλει να προσεγγίσει έναν άνθρωπο, να γνωρίσει έναν τόπο και να ακούσει μια ιστορία.

Πρώτος σταθμός του Γιώργου Μαυρίδη και της ομάδας της Queen Molly productions η Αιθιοπία. Όταν λέμε Αιθιοπία , δεν εννοούμε μόνο την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα αλλά κι ένα ταξίδι στην ενδοχώρα σε αναζήτηση της φυλής Μούρσι για μια ιστορία για τα σημάδια στα σώματα των ανδρών και των γυναικών της φυλής.

Σε μια χώρα με φανερή και αθέατη εμφυλιακή διαμάχη πρώτος στόχος είναι να παραμείνεις ασφαλής αλλά ο ουσιαστικός στόχος είναι να φύγεις από κει με μια ολοκληρωμένη διήγηση. Αυτός θα είναι ο στόχος του Into the skin και στα επόμενα επεισόδια σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτους τηλεοπτικά προορισμούς, που για να «σηκώσεις» κάμερα χρειάζονται πολλά παραπάνω από γνώσεις εικονοληψίας και σκηνοθεσίας.

Περισσότερα συμπεράσματα θα βγάλετε μόνοι σας βλέποντας το σημερινό επεισόδιο Into the Skin στο Open στις 23:30 και απ’ όσο γνωρίζω τον Γιώργο Μαυρίδη, κάθε νέο επεισόδιο θα έχει μια κλιμάκωση στην ιστορία που διηγείται αλλά και στην επικινδυνότητα του προορισμού και της εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση το Into the Skin μάλλον δε μοιάζει με οτιδήποτε άλλο προβάλλεται τώρα στην ελληνική τηλεόραση, άρα θα κερδίσει τη θέση του στον τηλεοπτικό χάρτη σχετικά εύκολα και κατά την ταπεινή μου γνώμη δίκαια.