Το μεγαλύτερο παγόβουνο στην ιστορία σε τροχιά σύγκρουσης με νησί του νότιου Ατλαντικού: Είναι όσο η Αττική και η Βοιωτία (pics & vids)

Δέος προκαλεί το γιγάντιο παγόβουνο A68, που κατευθύνεται προς την υφαλοκρηπίδα της νήσου Νέας Γεωργίας στον νότιο Ατλαντικό.

Το παγόβουνο εισήλθε στην ανοιχτή θάλασσα πριν από περίπου έναν χρόνο, αφότου αποσπάστηκε από την Ανταρκτική το 2017.

Ταξιδεύει προς τον βορρά ανεξέλεγκτο και βρίσκεται, πλέον, σε τροχιά σύγκρουσης με το ακατοίκητο νησί. Το 2017 καταλάμβανε μία απίστευτη έκταση, που άγγιζε τα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει από τότε χάσει ελάχιστο από τον όγκο του, έχοντας τώρα εμβαδό 3.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Καθώς ο παγωμένος γίγαντας «έπεσε» την περασμένη εβδομάδα σε θαλάσσια ρεύματα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, περιστράφηκε γύρω από τον άξονά του και συνάντησε αβαθή νερά, με αποτέλεσμα την αποκόλληση της γωνίας του. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι τμήμα του παγόβουνου, έκτασης 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει αποκοπεί και πλέει ανεξάρτητο.

Το θραύσμα είναι τόσο μεγάλο, που οι επιστήμονες το ονόμασαν A68d, με δύο μικρότερα τμήματα, που έχουν ήδη αποκολληθεί, να έχουν πάρει τις κωδικές ονομασίες A68b και A68c. Το κύριο παγόβουνο είναι το μεγαλύτερο «πλεούμενο παγόβουνο» στην ιστορία.

Το παγόβουνο A23a, που βρίσκεται στη Θάλασσα του Ουεντέλ στην Ανταρκτική, είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση του. Το A68a, αντίθετα, έχει πραγματοποιήσει ήδη «ταξίδι» 1.500 χλμ. στον νότιο Ατλαντικό τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Η σύγκρουση με τη νήσο Νέας Γεωργίας θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που φιλοξενεί από φάλαινες μέχρι και πιγκουίνους, ενώ οι επιστήμονες σπεύδουν στο σημείο για να αποτυπώσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Imagem do satélite Goes 16 das 8h da manhã desta terça-feira: iceberg #A68 bem perto das Ilhas Geórgia do Sul.

Ainda não se sabe se ele vai ou não encalhar, mas o fato é que ele está ingressando em área com águas menos profundas. pic.twitter.com/RGZllqeBZQ

