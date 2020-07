Γάιδαρος προκάλεσε αεροπορικό ατύχημα (pics & vid)

Πρωτοφανές ατύχημα στη Σομαλία πριν από λίγες μέρες.

Όπως αναφέρουν αφρικανικά Μέσα, αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ συνετρίβη στα μέσα Ιουλίου καθώς προσγειωνόταν και ο λόγος ήταν μάλλον ένας... γάιδαρος, ή ίσως και περισσότεροι!

Καθώς το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί, ένα φοβισμένο γαϊδουράκι φαίνεται πως διέσχισε τον αεροδιάδρομο. Ο πιλότος, λοιπόν, προσπάθησε να διορθώσει την πορεία του, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τον γάιδαρο, και, τελικά, τον χτύπησε, ενώ το αεροσκάφος συνετρίβη στην άκρη του αεροδιαδρόμου. Τα τρία μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφριά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

«Το αεροπλάνο ήρθε από το Τζιμπουτί νωρίτερα σήμερα το πρωί και όταν προσγειώθηκε ένας γάιδαρος διέσχιζε τον αεροδιάδρομο, χτύπησαν το γαϊδούρι και έπεσαν σε μια τάφρο στο πλάι του αεροδιαδρόμου, αλλά το πλήρωμα είναι εντάξει», ανέφερε στο captainkenyans.co.ke ο Χουσεΐν Μοχάμεντ, γενικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας.

Kenyan DHC-8 Dash 8 on ops for UN crashed and burned n landing at Beledweyne Airfield, Somalia. The aircraft was on a cargo flight. No information about casualties yet.https://t.co/ohks5OtCbi pic.twitter.com/7UgfZZbxyo

— JACDEC (@JacdecNew) July 14, 2020