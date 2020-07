Ο Τζόνι Ντεπ προσπάθησε να γράψει το όνομα της Άμπερ Χέρντ στον τοίχο με τα ούρα του

Απίθανα πράγματα ακούγονται στο δικαστήριο αυτές τις μέρες για την σχέση του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ.

Τόσο για την σχέση της με τον Έλον Μασκ, όσο και για τα ξεσπάσματα του ηθοποιού, ενώ ήταν υπό την επήρεια ουσιών.

Μάλιστα δημοσιοποιήθηκαν αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές των δυο τους στο σπίτι τους, όπου ο Ντεπ φαίνεται να είναι αρκετά μεθυσμένος και να σπάει σχεδόν όλη την κουζίνα.

Σύμφωνα με την Sun ακόμα ένα ακραίο περιστατικό συνέβη μεταξύ τους, αφού αναφέρθηκε στο δικαστήριο πως ο ηθοποιός προσπάθησε να γράψει στον τοίχο το όνομά της με τα ούρα του!

Always thinking of her, always sentimental....

Johnny Depp ‘wrote out Amber Heard’s name in urine’ during ‘massive bender’ at Australia homehttps://t.co/t4I339zECi

— slightlydrunk.com (@slightlydrunk) July 15, 2020