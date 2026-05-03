Κάιλι Τζένερ: Την μηνύει και δεύτερη οικιακή βοηθός για κακομεταχείριση - «Δεν μου επιτρεπόταν να πάω τουαλέτα»

Μία ακόμη βοηθός της Κάιλι Τζένερ, τη μηνύει για κακοποίηση και κακομεταχείριση, όπως αναφέρει δημοσίευμα του People. Η Χουάνα Ντελγκάδο Σότο κατέθεσε αγωγή κατά της 28χρονης ιδρύτριας της Kylie Cosmetics, της υπεύθυνης προσωπικού Ιτζέλ Σιμπριάν, καθώς και των εταιρειών Tri Star Services και La Maison Family Services, κατηγορώντας τους για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή μισθών, αποτυχία πρόληψης ή αντιμετώπισης παρενόχλησης και διακρίσεων και άλλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Los Angeles Times.

Σύμφωνα με τους Times, η Σότο ξεκίνησε να εργάζεται για την Κάιλι Τζένερ το 2019 και, ενώ στην αγωγή της υποστηρίζει ότι της στερούνταν διαλείμματα για φαγητό και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής της, ενώ ανέφερε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το 2023, όταν η Ιτζέλ Σιμπριάν έγινε επόπτριά της. Το 2024 υπέβαλε αναφορά στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας πως η Σιμπριάν την κορόιδευε και την ταπείνωνε για την προφορά της και τη φυλή της, καθώς και ότι τη χαρακτήριζε χαζή.

