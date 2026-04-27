Εντυπωσίασε ο Biased Beast ως Άννα Βίσση στο YFSF: «Έχω μείνει άναυδη, ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ»

Εντυπωσίασε ο Biased Beast ως Άννα Βίσση με το Είσαι στο χθεσινό (26/4) Your Face Sounds Familiar. «Έχω μείνει άναυδη, ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ», είπε η Ρένα Μόρφη.

Ο Biased Beast εμφανίστηκε στο χθεσινό (26/4) δεύτερο live του Your Face Sounds Familiar ως Άννα Βίσση και τραγούδησε το «Είσαι», όπως το παρουσίασε η «απόλυτη» τον περασμένο Σεπτέμβριο στις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

Η εμφάνιση του Biased Beast στη σκηνή του σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1 έδειξε ότι αν μη τι άλλο είχε μελετήσει για τα καλά την Άννα Βίσση και σε συνδυασμό με ντύσιμο, χτένισμα, φωνή, αλλά και τους χορευτές, οι οποίοι τον συνόδευαν ακολουθώντας την αντίστοιχη χορογραφία των ξένων χορευτών που πλαισίωναν τον Σεπτέμβριο του 2025 την Άννα Βίσση, ο νεαρός καλλιτέχνης από την Κύπρο ξεσήκωσε τόσο την κριτική επιτροπή όσο και τους θεατές στο πλατό.

