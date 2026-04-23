Με πάνω από 10 δράσεις το Porto Carras Athlos 2026

Για πρώτη φορά στη Χαλκιδική, ένα δυναμικό σταυροδρόμι αθλητισμού και ευεξίας.

Έπειτα από την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που προκάλεσε η ανακοίνωσή του, το Porto Carras Athlos περνά στην επόμενη φάση, σκιαγραφώντας τις δράσεις που θα μετατρέψουν το εμβληματικό Porto Carras Grand Resort στον απόλυτο προορισμό αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της Βόρειας Ελλάδας. Από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026, ο «άθλος» της προσωπικής υπέρβασης παίρνει σάρκα και οστά μέσα από ένα πρόγραμμα με πάνω από 10 δράσεις και 5 Ολυμπιακά αθλήματα, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία κίνησης και αναζωογόνησης.

Skylias Open Water: Μια πρόκληση στα κρυστάλλινα νερά της Σιθωνίας

Το Σάββατο 30 Μαΐου, οι συμμετέχοντες αναμετρώνται με τις κολυμβητικές διαδρομές του kylias Open Water, σε μια διοργάνωση που αποτίει φόρο τιμής στον Σκυλλία από τη Σκιώνη, τον σπουδαιότερο δύτη της αρχαιότητας. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Σκυλλίας υπήρξε ο άνθρωπος που κατάφερε το ακατόρθωτο, κολυμπώντας μια τεράστια απόσταση μέχρι το Αρτεμίσιο για να προειδοποιήσει τους Έλληνες για τις κινήσεις του περσικού στόλου, μένοντας στην ιστορία για την αντοχή και το θάρρος του. Στις κρυστάλλινες και βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία παραλίες, οι αθλητές καλούνται να ζήσουν τη δική τους εμπειρία ελευθερίας στις αποστάσεις του 1km, των 3km και των 5km, συνδέοντας την προσπάθειά τους με τον αρχαίο αυτόν μύθο και το απαράμιλλο φυσικό τοπίο της περιοχής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας more.com.

The Giant Run Series: Τρέχοντας στα Μονοπάτια των Γιγάντων

Η Κυριακή 31 Μαΐου ανήκει στους δρομείς, με το Giant Run Series να αντλεί την έμπνευσή του από τη μυθική Γιγαντομαχία που έλαβε χώρα στα χώματα της Χαλκιδικής. Οι συμμετέχοντες δεν ακολουθούν απλώς μια διαδρομή, αλλά πατούν πάνω στη γη όπου, κατά τον μύθο, οι Γίγαντες συγκρούστηκαν με τους Θεούς του Ολύμπου, δίνοντας το όνομά τους στη χερσόνησο. Οι διαδρομές του Ημιμαραθωνίου (21.1km), των 10km και των 5km ξεδιπλώνονται μέσα από τους εμβληματικούς αμπελώνες και τα πευκοδάση του Domaine Porto Carras, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία ανάμεσα στην πλούσια βλάστηση και το γαλάζιο της θάλασσας. Η προσοχή στη νέα γενιά αποτελεί προτεραιότητα, με τους παιδικούς αγώνες 1km για ηλικίες 0-9 και 10-14 ετών να προσφέρονται δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας more.com, δίνοντας τον δικό τους παλμό στη διοργάνωση.

Δυνατές Μονομαχίες στην Άμμο με την Ολυμπιονίκη Έφη Σφυρή

Στην καρδιά του τετραημέρου, το Beach Volley αναδεικνύεται σε κυρίαρχη δράση. Υπό την καθοδήγηση της Ολυμπιονίκη και πρωταθλήτριας Ευρώπης Έφης Σφυρή, μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού beach volley, με πολυάριθμες διακρίσεις σε διεθνή και εθνικά πρωταθλήματα, εγκαινιάζονται τα νέα γήπεδα του Resort με εξειδικευμένα camps, προπονήσεις και tournaments κατηγοριών King of the Court, Men και Women. Η δράση στην άμμο κορυφώνεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου με το θεαματικό Mixed Tournament με την υποστήριξη του Enso Sports Club, προσφέροντας το ιδανικό κλείσιμο σε ένα event γεμάτο ένταση, συναγωνισμό και αθλητική ενέργεια. Eγγραφές υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας more.com.

Tennis Experience στο Porto Carras Athlos

Η δράση του tennis στο Porto Carras Athlos θα φιλοξενηθεί στα κορυφαία γήπεδα τένις του resort, προσφέροντας μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε ένα εντυπωσιακό παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγώνες Tennis Tournament Mixed Doubles (8–12 ομάδες) καθώς και Men’s Singles, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητές διαφορετικών επιπέδων. Εγγραφές μέσω more.com.

Η Ολιστική Εμπειρία του Porto Carras Athlos

Το Porto Carras Athlos επαναπροσδιορίζει τον αθλητικό τουρισμό ως ένα πλήρες lifestyle event, με το πρόγραμμά του να ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα από νέες προσθήκες που αγκαλιάζουν κάθε πτυχή της ευεξίας. Η εμπειρία της κίνησης επεκτείνεται πέρα από τους αγώνες, με καθημερινές συνεδρίες Yoga, Pilates και Calisthenics που πραγματοποιούνται δίπλα στο κύμα, προσφέροντας την απόλυτη ισορροπία. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την οικογένεια και τους μικρούς πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα Baby Swimming Sessions και Football Clinics, ενώ η ασφάλεια και η αποκατάσταση όλων των συμμετεχόντων υποστηρίζεται ενεργά από μια έμπειρη ομάδα φυσικοθεραπευτών που θα βρίσκεται στην καρδιά της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης beach soccer στην παραλία του Porto Carras, δίπλα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, καθώς και προπονήσεις crossfit.

Εγγραφές στις δράσεις

Ο δρόμος για τον δικό σας «άθλο» είναι πλέον ανοιχτός, καθώς οι εγγραφές για όλες τις διαδρομές τρεξίματος και κολύμβησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/porto-carras-athlos/

Αποκλειστική Εμπειρία Φιλοξενίας στο Porto Carras Meliton Hotel

Η συμμετοχή στον Porto Carras Athlos ολοκληρώνεται με τη διαμονή στην καρδιά των γεγονότων, στο εμβληματικό Porto Carras Meliton Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality για δεύτερη χρονιά. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διατίθενται ειδικά προνομιακά πακέτα που ξεκινούν από 230€ το δίκλινο, ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνοντας ημιδιατροφή στο εστιατόριο «Άθως» και δωρεάν συμμετοχή σε παράλληλες δράσεις ευεξίας, όπως Yoga, Pilates και Calisthenics. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα ή τη μαρίνα, εξασφαλίζοντας μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας με ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης: https://www.portocarras.com/porto-carras-athlos/

Porto Carras

To Porto Carras Grand Resort είναι το ιστορικό εμβληματικό Resort, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην εγκαθίδρυση του πολυτελούς τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς και έντονων εναλλαγών, για 50 χρόνια προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Βρίσκεται πλάι σε μια αμμώδη ακτογραμμή μήκους 9 χιλιομέτρων και περιτριγυρισμένο από μια κατάφυτη έκταση 18.000 στρεμμάτων, με κήπους κάτω από τη σκιά των πεύκων που ντύνουν τις πλαγιές του όρους Μελίτων. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τον μεγαλύτερο αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας και ευεξίας, εστιατόρια με γαστρονομία υψηλού επιπέδου, καζίνο και μαρίνα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε στεριά και θάλασσα είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

