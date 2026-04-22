Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής προφυλακτικών στον κόσμο αναμένεται να αυξήσει τις τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο επικεφαλής της Karex, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής προφυλακτικών στον κόσμο λέει ότι θα αυξήσει τις τιμές της έως και 30% ή και περισσότερο εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει την προμήθεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Karex, Γκο Μία Κιάτ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί απότομα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες όπως η Durex και η Trojan, καθώς και κρατικά συστήματα υγείας όπως το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου.

