Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

Η ιστορία της Εύας Φωτιάδου παραμένει μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις εγκλήματος στην Ελλάδα.

Η ιστορία της Εύας Φωτιάδου παραμένει μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις εγκλήματος στην Ελλάδα. Η 19χρονη τότε κοπέλα δολοφονήθηκε και βιάστηκε από μια συμμορία πριν από 24 χρόνια.

Αρχικά, οι Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία ή θάνατο από χρήση ναρκωτικών. Η μητέρα της, Ελένη Φωτιάδου, όμως, αμφισβήτησε αυτές τις εκδοχές και αποφάσισε να αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή με προσωπική έρευνα, φτάνοντας μέχρι την αυτοθυσία, προκειμένου να αποκαλύψει την αλήθεια.

Η ιστορία τους συγκίνησε τόσο που έγινε θέμα επεισοδίου στη σειρά του Alpha «Κόκκινος Κύκλος».

