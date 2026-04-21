Οι τραγικές ιστορίες των τεσσάρων πρώτων νεκρών της χούντας

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 21 Απριλίου 1967, μία χούφτα αξιωματικών του στρατού ανέτρεψε το δημοκρατικό καθεστώς και έβαλε την Ελλάδα «εις τον γύψον».

«Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσέξει κατά την διάρκειαν της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωσις αντί διά της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάστασιν της υγείας του, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον».

Τα λόγια αυτά του αρχιπραξικοπηματία Γεώργιου Παπαδόπουλου ακούστηκαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγες ημέρες μετά την επιβολή της χούντας στην πραγματικότητα – μέσα σε έναν παρηληματικό λόγο που έμπλεκε λίγο απ' όλα – επιχειρούσε να εξηγήσει πως το στρατιωτικό καθεστώς είχε έρθει για να... θεραπεύσει τον «ασθενή» που ήταν φυσικά η Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr