Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μιραμπέλ είχε σχεδιαστεί να γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά από μια σειρά προβλημάτων.

Στην περιοχή Μιραμπέλ, στο Κεμπέκ του Καναδά, 39 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μόντρεαλ υπάρχει ένα αεροδρόμιο που προοριζόταν να γίνει πολύ μεγάλο, αλλά κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Χωρίς επιβάτες και με πολλαπλά προβλήματα, πλέον ρημάζει. Σήμερα είναι μια εγκαταλελειμμένη δομή. Κι όλα αυτά δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα αν δεν είχαν γίνει «θυσίες» για να κατασκευαστεί.

Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις γειτονιές και τα σπίτια τους. Το 1969 η καναδική κυβέρνηση απαλλοτρίωσε περίπου 324 τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωργικής γης, εκτοπίζοντας περίπου 10.000 κατοίκους, για να κατασκευαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Μιραμπέλ. Το όραμα ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου κόμβου που θα συνέδεε το Μόντρεαλ και τις γύρω περιοχές, με έξι τερματικούς σταθμούς και έξι διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης.

Το σχέδιο που απέτυχε παταγωδώς

Το αεροδρόμιο εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1975 , λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, και στα πιο φιλόδοξα σχέδια του αναμενόταν να φτάσει μέχρι και 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως το 2010. Ωστόσο, αντί να αναπτυχθεί, οι αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να αποχωρούν και ποτέ δεν δημιουργήθηκαν κρίσιμες συγκοινωνιακές συνδέσεις. Η πρόταση για σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στο κέντρο του Μόντρεαλ και το Μιραμπέλ δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αφήνοντας το αεροδρόμιο απομονωμένο και μακριά από την πόλη.

Το Μιραμπέλ δεν ξεπέρασε ποτέ τα τρία εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Η παρακμή είχε μόλις αρχίσει, ειδικά καθώς οι εσωτερικές πτήσεις άρχισαν να προτιμούν το παλιό αεροδρόμιο του Ντορβάλ (σήμερα Τρουντό), κάτι που συνέβαλε επίσης στη μείωση των επιβατών. Η τελευταία πτήση του πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2004 , μια πτήση της Air Transat με προορισμό το Παρίσι. Χωρίς επιβάτες, ο τερματικός σταθμός έχασε τη λειτουργία του και εγκαταλείφθηκε.

Το 2016 κατεδαφίστηκε η κύρια δομή, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται ως εγκατάσταση φορτίου, κέντρο αεροδιαστημικών δοκιμών και κέντρο συναρμολόγησης αεροσκαφών. Μεταξύ των πιο άμεσων παράπλευρων απωλειών ήταν το κλείσιμο το 2002 του Château de l’Aéroport-Mirabel, ενός ξενοδοχείου 344 δωματίων που είχε κατασκευαστεί δίπλα στον τερματικό σταθμό τη δεκαετία του 1970.

