Θοδωρής Φέρρης: Extra συναυλία στο Κατράκειο μετά το sold out

Ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν τη διεξαγωγή δεύτερης συναυλίας στο Κατράκειο, στις 25 Ιουνίου, Θέλοντας να ευχαριστήσουν το κοινό για την αγάπη και την ανταπόκριση.

Ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη του συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», η οποία πήρε το όνομά της από το πρόσφατο album του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μέσα από αυτή την περιοδεία, ο Θοδωρής Φέρρης θα εμφανιστεί σε γήπεδα και θέατρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Οι πρώτοι σταθμοί:

24 Ιουνίου, Αθήνα (Κατράκειο θέατρο) – SOLD OUT

25 Ιουνίου, Αθήνα (Κατράκειο θέατρο)

6 Ιουλίου, Πάτρα (γήπεδο Παναχαϊκής)

8 Ιουλίου, Ηράκλειο Κρήτης (Παγκρήτιο Στάδιο)

10 Αυγούστου, Καλαμάτα (γήπεδο Μεσσηνιακού)

26 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη (γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες συναυλιών.