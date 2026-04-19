Half Man: Μετά το Baby Reindeer ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με νέα σειρά που θα συζητηθεί

Το νέο δράμα του Ρίτσαρντ Γκαντ υπόσχεται να προκαλέσει. Πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO Max

Το 2024, ο Ρίτσαρντ Γκαντ σύστησε στους θεατές του Netflix το Baby Reindeer, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης και έγινε ένας από τους πιο πολυβραβευμένους τίτλους. Η σειρά αφορούσε ένα προσωπικό του δράμα, αφηγώντας μια ιστορία κακοποίησης και εμμονικής καταδίωξης. Τώρα, ο Γκαντ, που έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης τηλεόρασης, επιστρέφει με νέο δράμα, που υπόσχεται να προκαλέσει.

Ο λόγος για το Half Man, που εστιάζει σε ένα βασικό ερώτημα: τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πολλοί μπορούν να επεξεργαστούν. Το δράμα των έξι επεισοδίων παρακολουθεί τρεις δεκαετίες από τη ζωή του εσωστρεφούς Niall και του ευέξαπτου Ruben, που κάποτε ήταν αχώριστοι ως έφηβοι.

