Η τοξικότητα στον χώρο εργασίας μας γερνά πιο γρήγορα, σύμφωνα με έρευνα

Και όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά και στην οικογένεια. Δεν ισχύει όμως το ίδιο, αν έχεις (ή είχες) τοξικό σύντροφο.

Αν βιώνεις τοξικότητα στη δουλειά, στη σχέση, στην οικογένεια ή στον στενό σου φιλικό περίγυρο, τότε καταλαβαίνεις απόλυτα το πόσο σε καταβάλλει ψυχικά. Σκέφτεσαι και συζητάς καθημερινά πράγματα και καταστάσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό να σου ρουφά την ενέργεια, αλλά και να σου ρίχνει την ψυχολογία στα τάρταρα. Σύμφωνα με νέα έρευνα κιόλας, σε γερνάει πριν την ώρα σου.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ότι η τοξικότητα και η αρνητικότητα στη ζωή ενός ατόμου, συνδέονται με επιτύχανση της γήρανσης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το EL PAIS, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον «τοξικό» άτομο συνδέεται με μια μικρή αλλά μετρήσιμη επιτάχυνση του ρυθμού γήρανσης, περίπου ισοδύναμη με εννέα επιπλέον μήνες βιολογικής ηλικίας. Παράλληλα, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής, κατάθλιψης, άγχους και μεγαλύτερο φορτίο χρόνιων ασθενειών.

