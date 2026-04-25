Αυτό είναι το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο στο πάρκο Ασυρμάτου
Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία φωτογραφία από το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς το σημείο στην ταράτσα του σπιτιού του που είχε κρύψει το μαχαίρι, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.
Ο 20χρονος ναύτης κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 27χρονου, με την υπόθεση να αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε ερωτική αντιζηλία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους λόγω σχέσης με την ίδια γυναίκα.
