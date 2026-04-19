Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων

Η 16χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ πίσω από το τροχαίο αποκαλύπτεται μια προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών

Παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη λεωφόρο Λιοσίων, βάζοντας τέλος στο «θρίλερ» των προηγούμενων ωρών γύρω από την ταυτότητά του. Πρόκειται για άνδρα που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Η σύλληψή του ήρθε μετά από μια αλληλουχία εξελίξεων που αποκάλυψαν πως, αμέσως μετά το τροχαίο, στήθηκε ένα οργανωμένο σχέδιο για να μην εντοπιστεί. Τρία άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για ψευδείς καταθέσεις και υπόθαλψη, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι έγινε συντονισμένη προσπάθεια παραπλάνησης.

Το σχέδιο με την «κλοπή» της μηχανής

Η υπόθεση άρχισε να περιπλέκεται όταν μια 20χρονη εμφανίστηκε στην Τροχαία και δήλωσε πως η μηχανή της είχε κλαπεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι άλλος άνδρας ήταν ο χρήστης του οχήματος, επιχειρώντας να απομακρύνει την έρευνα από τον πραγματικό οδηγό.

Ο 20χρονος που κατονομάστηκε αρνήθηκε ότι οδηγούσε και υπέδειξε ένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να δώσει σαφή στοιχεία. Οι καταθέσεις τους κρίθηκαν ψευδείς και οι δύο συνελήφθησαν για απόκρυψη της αλήθειας και υπόθαλψη εγκληματία.

Η μαρτυρία που άλλαξε τα πάντα

Η εξέλιξη που «έσπασε» την υπόθεση ήρθε από τον 22χρονο συνεπιβάτη, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Παραδέχθηκε ότι μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψαν τη 16χρονη χωρίς να της προσφέρουν βοήθεια και υπέδειξε τον οδηγό, δίνοντας το μικρό του όνομα και συνδέοντάς τον με τον εργασιακό του χώρο.

Η κατάθεσή του αποτέλεσε το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τελικά στη σύλληψη του οδηγού.

Το χρονικό της παράσυρσης

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου, στη συμβολή της λεωφόρου Λιοσίων με την οδό Καζάζη. Η 16χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο όταν η μηχανή, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το σώμα της εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν και έφυγαν από το σημείο, αφήνοντάς την αβοήθητη στην άσφαλτο.

Η κατάσταση της 16χρονης

Λίγα λεπτά μετά το τροχαίο, διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν την ανήλικη στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

