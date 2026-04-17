Σιωπηλό διαζύγιο: 8 σημάδια ότι το βιώνεις χωρίς να το συνειδητοποιείς

Οι ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοήσεις αν θες να σωθεί η σχέση σου.

Οι σχέσεις δεν τελειώνουν πάντα με θόρυβο. Κάποιες φορές σβήνουν αθόρυβα, σχεδόν ανεπαίσθητα, μέσα στην καθημερινότητα. Δύο άνθρωποι που κάποτε ένιωθαν αχώριστοι, μπορεί να βρεθούν να απλώς να συνυπάρχουν χωρίς πραγματική σύνδεση, παγιδευμένοι σε μια ρουτίνα που μοιάζει γνώριμη αλλά όχι ζωντανή.

Τι είναι το σιωπηλό διαζύγιο;

Πρόκειται για μια κατάσταση όπου δύο άνθρωποι παραμένουν τυπικά μαζί, αλλά ουσιαστικά έχουν απομακρυνθεί συναισθηματικά. Το σιωπηλό διαζύγιο δεν είναι μια απόφαση της στιγμής · τις περισσότερες φορές είναι απλώς η τελευταία πράξη μιας ιστορίας που έχει «σβήσει» εδώ και καιρό.

