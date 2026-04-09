Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός-Οι επιβάτες περπάτησαν μέσα στη σήραγγα

Νέα ακινητοποίηση συρμού στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω ένδειξης τεχνικού σφάλματος. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα στη σήραγγα.

Νέο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ακινητοποιήθηκε για μία ακόμα φορά συρμός, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αποβιβαστούν και να περπατήσουν μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Thema, το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:47 το πρωί της Πέμπτης 9/4 σε συρμό μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» που εκτελούσε δρομολόγιο προς «Νέα Ελβετία», λόγω ένδειξης τεχνικού σφάλματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr