Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

H κυκλοφορία με όχημα στην Αθήνα έχει αλλάξει πλέον μορφή από τη στιγμή που η Τροχαία έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους.

Την ίδια στιγμή οι πρώτες έξυπνες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής και καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο την παραβατικότητα των οδηγών.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μηνυμά του: Πλήθος παραβάσεων -1.213 για την ακρίβεια- κατέγραψαν μέσα σε λίγες ημέρες οι 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν πιλοτικά σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, ενώ άλλες 19 παραβάσεις κατέγραψαν μέσα σε ένα διήμερο οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία του ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων. Τα 130 διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν απεστάλησαν ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο https://www.gov.gr/ και στο Gov.grWallet. Όπως έχω ξαναπεί, τα πρόστιμα δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση στους κανόνες και, πάνω απ' όλα, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφάλεια κάθε ανθρώπινης ζωής.

