«Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ταραντίνο»: Ο Μπράιαν Κοξ σε μια εκρηκτική συνέντευξη

Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται στον Ταραντίνο, μιλά για τον Τζέρεμι Στρονγκ και ασκεί δριμεία κριτική στην πατριαρχία των ΗΠΑ.

Ο Μπράιαν Κοξ δεν φημίζεται για τη διπλωματία του και για ακόμη μία φορά προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του, στρέφοντας τα «πυρά» του τόσο προς συναδέλφους του στο Χόλιγουντ όσο και προς ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Σε συνέντευξή του στους The Times, ο έμπειρος ηθοποιός, με αφορμή τη νέα του σκηνοθετική δουλειά «Glenrothan», δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε ο Κουέντιν Ταραντίνο, τον οποίο χαρακτήρισε «φτηνό», επισημαίνοντας πως στις ταινίες του κυριαρχεί το προσωπικό του στίγμα σε βάρος της ερμηνείας των ηθοποιών. «Σε μια ταινία του Ταραντίνο, αυτό που βλέπεις είναι εξ ολοκλήρου ο ίδιος», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο ίδιος ως σκηνοθέτης επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στους ηθοποιούς και στις ερμηνείες τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr