Γιατί η συναισθηματική ασφάλεια είναι το κλειδί για να μεγαλώσουν οι γονείς ευτυχισμένα παιδιά

Πώς η κατανόηση και ο σεβασμός των συναισθημάτων μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μεγαλώσουν ισορροπημένα.

Στις μέρες μας οι γονείς κινούνται με έναν σαφή στόχο: να μεγαλώσουν παιδιά επιτυχημένα, ευγενικά και ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός απαιτητικού κόσμου. Οι καλοί βαθμοί, η σωστή συμπεριφορά και οι εξωσχολικές δραστηριότητες γεμίζουν το καθημερινό τους πρόγραμμα.

Όμως, μέσα σε αυτή την έντονη προσπάθεια, συχνά κάτι ουσιαστικό παραμελείται: η συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού. Η αίσθηση, δηλαδή, ότι ένα παιδί μπορεί να είναι ο εαυτός του χωρίς φόβο ή απόρριψη.

Πίσω από σχεδόν κάθε «δύσκολη» συμπεριφορά, υπάρχει ένα παιδί που δεν νιώθει ασφαλές να εκφράσει αυτό που πραγματικά βιώνει. Και αντίστροφα, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας εξελίσσονται σε ενήλικες με αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα και εσωτερική σταθερότητα.

