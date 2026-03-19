Ο David Godziek κατακτά ξανά τον τελικό Slopestyle του Crankworx Rotorua

Με την εξέλιξη, τη δημιουργικότητα και τον συναρπαστικό ανταγωνισμό σε πρώτο πλάνο, το Crankworx Slopestyle προς τιμήν του McGazza έδωσε μια άξια έναρξη στην τελευταία μέρα του Crankworx Rotorua.

Ο δωδέκατος αγώνας του Crankworx Rotorua μπήκε στην τελευταία του μέρα με εντυπωσιακό τρόπο, με το Crankworx Slopestyle στη μνήμη του McGazza, το κύριο γεγονός του φεστιβάλ, και τη δεύτερη στάση του Slopestyle Super League. Με βαθμούς επιπέδου Diamond σε διακύβευση, τα στοιχήματα ανέβηκαν σημαντικά καθώς οι καλύτεροι αναβάτες Slopestyle του κόσμου κατέβαιναν στην εμβληματική πίστα Skyline Rotorua.

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τιμώντας την κληρονομιά του Νεοζηλανδού θρύλου, Kelly «McGazza» McGarry, ο αγώνας Slopestyle στο Rotorua πρόσφερε μια τεχνική και θεαματική πίστα με το McGazza money booter ως κεντρικό στοιχείο. Η διοργάνωση παρουσίασε μεγάλα άλματα και δημιουργικά χαρακτηριστικά που ενθουσίασαν το κοινό και έδωσαν χώρους για καινοτόμα κόλπα.

Ο Πολωνός Red Bull αθλητής Dawid Godziek, κάτοχος του Triple Crown of Slopestyle 2024, έπιασε νωρίς την κορυφή με 92 βαθμούς στο πρώτο run και ανέβασε σε 93,62 στο δεύτερο, διατηρώντας την κυριαρχία του με ακρίβεια. Με έξι αναβάτες εντός δέκα βαθμών από το βάθρο, ο Shootout γύρος καθόρισε την τελική κατάταξη· κάθε αναβάτης μπορούσε να εκτελέσει ένα χαρακτηριστικό για να προσθέσει έως πέντε βαθμούς.

