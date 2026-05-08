Η νέα βεντάλια 747 Discover Collection, από την KRAFT Paints, ανοίγει τον δρόμο προς την ανακάλυψη

Ο δρόμος προς την ανακάλυψη ξεκινά από το χρώμα.

Σε έναν κόσμο όπου το χρώμα αποτελεί βασικό στοιχείο έκφρασης και αισθητικής, η KRAFT Paints παρουσιάζει τη νέα βεντάλια 747 Discover Collection, ένα σύγχρονο εργαλείο χρωμάτων που συνδυάζει την κομψότητα με την παγκόσμια αισθητική αντίληψη.

Με 747 προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις, η συλλογή δημιουργήθηκε για να εμπνεύσει και να υποστηρίξει αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικότητα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη χρωματική εμπειρία που διευκολύνει τη δημιουργική διαδικασία και κάνει την επιλογή της ιδανικής απόχρωσης πιο απλή και πιο σίγουρη από ποτέ.

Η 747 Discover Collection οργανώνεται σε τέσσερις βασικές χρωματικές κατηγορίες για ακόμη πιο εύκολη πλοήγηση και επιλογή:

• Off-Whites με μεγαλύτερα χρωματικά δείγματα για πιο ακριβή αντίληψη της απόχρωσης

• Greys & Neutrals σύγχρονες neutral και beige-grey αποχρώσεις που αποτελούν ισχυρή τάση στην αγορά

• Naturals φυσικοί, γήινοι τόνοι εμπνευσμένοι από τη φύση

• Brights πιο έντονες, vivid επιλογές για δυναμικούς χώρους και ξεχωριστές εφαρμογές

Είτε πρόκειται για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, είτε για ένα διαχρονικά κομψό αποτέλεσμα είτε για μια πιο σύγχρονη και τολμηρή αισθητική πρόταση, η νέα βεντάλια λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος δημιουργικός οδηγός που εμπνέει από την πρώτη ματιά. Έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει κάθε στάδιο της επιλογής χρώματος, προσφέροντας σαφήνεια, ακρίβεια και κυρίως έμπνευση, μετατρέποντας τη διαδικασία σε μια πιο ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία. Έτσι, ο καθένας μπορεί εύκολα να ανακαλύψει τις αποχρώσεις που «δένουν» ιδανικά με τον χώρο και να δώσει μορφή σε κάθε αισθητική ιδέα, από την πιο απλή έως την πιο εκφραστική.

Η συλλογή έχει δημιουργηθεί με στόχο να κάνει την επιλογή χρώματος πιο απλή, πιο άμεση και ταυτόχρονα πιο εμπνευσμένη. Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη παλέτα αποχρώσεων, ο καθένας μπορεί να περιηγηθεί σε ολοκληρωμένους χρωματικούς κόσμους που ανταποκρίνονται σε κάθε τύπο κατοικίας, επαγγελματικού χώρου ή δημιουργικού project. Κάθε απόχρωση γίνεται ένα εργαλείο έκφρασης, που συμβάλλει στη διαμόρφωση χώρων με ισορροπία, χαρακτήρα και προσωπικότητα, αναδεικνύοντας το προσωπικό στυλ και τη μοναδική αισθητική ταυτότητα κάθε χώρου.

Η 747 Discover Collection θα είναι διαθέσιμη και στο website της KRAFT Paints, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τη συλλογή και να αντλήσουν έμπνευση για τις επιλογές τους.

Με τη νέα αυτή πρόταση, η KRAFT Paints επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει εργαλεία υψηλής αισθητικής και πρακτικότητας, που μετατρέπουν την επιλογή χρώματος σε μια δημιουργική και απολαυστική εμπειρία.

Βρείτε το χρώμα σας. Διαμορφώστε τον χώρο σας.

Η νέα βεντάλια 747 Discover Collection ανοίγει τον δρόμο προς την ανακάλυψη.

