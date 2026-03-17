Σοκ στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας: 13χρονη έπεσε στο κενό και δίπλα συνέχισαν να... χορεύουν

Στιγμές τρόμου έζησε μια 13χρονη χορεύτρια στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, όταν έπεσε σε κενό τριών μέτρων δίπλα στη σκηνή κατά τη διάρκεια διαγωνισμού χορού

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, γύρω στις 15:30, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια μεγάλου διαγωνισμού χορού, στον οποίο συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι από διάφορες σχολές.

Την ώρα που η 13χρονη βρισκόταν στη σκηνή, σε μια κατά τα άλλα «γιορτινή» διοργάνωση, βρέθηκε ξαφνικά στο κενό, μπροστά στα μάτια θεατών και άλλων παιδιών, πέφτοντας από ύψος περίπου τριών μέτρων.

