Δεν είναι τοπίο από τη Σελήνη: Είναι το πιο παράξενο χωριό των Κυκλάδων

Άλλοι το ονομάζουν «εξωγήινο», άλλοι πιστεύουν πως εκεί έγινε η Τιτανομαχία. Όπως και να 'χει, ο Βώλακας καταφέρνει να μετατρέψει το κυκλαδίτικο τοπίο σε... σεληνιακό!

Στο κέντρο του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Τήνο, μπορεί κάποιος να συναντήσει ένα χωριό που κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ο Βώλακας (ή ορθότερα Βώλαξ) είναι ένα από τα πιο παράξενα χωριά της Ελλάδας, γνωστό για το τοπίο του, μιας και περιβάλλεται από εκατοντάδες μεγάλους σφαιρικούς γρανιτένιους ογκόλιθους που δημιουργούν ένα «σεληνιακό» περιβάλλον!

