Στο Λισβόρι της Λέσβου ξεκινά μια παράδοση 130 ετών

Η άνοιξη αποτελεί την εποχή που η γη αναγεννάται και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου καλλιεργητικού κύκλου.

Είναι η στιγμή που η φύση προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για τη σπορά, καθώς το χώμα γίνεται εύφορο και έτοιμο να υποδεχθεί τον πολύτιμο γλυκάνισο. Η σπορά του πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο, όταν οι πρώτες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την μετέπειτα άνθισή του.

Ο γλυκάνισος αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της ελληνικής γης και το βασικό συστατικό που χαρίζει στο ούζο το χαρακτηριστικό του άρωμα και τη μοναδική του γεύση. Η ποιότητά του είναι καθοριστική για το τελικό απόσταγμα και, σε συνδυασμό με την επιμελημένη καλλιέργεια, συμβάλλει στη δημιουργία ενός αυθεντικού ούζου με χαρακτήρα, όπως το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου.

Με σταθερό στόχο την κορυφαία ποιότητα, η καλλιέργεια του γλυκάνισου γίνεται στα ιδιόκτητα κτήματα της Ποτοποιίας στο Λισβόρι της Λέσβου. Τα κτήματα αυτά βρέχονται από τον κόλπο της Καλλονής, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη δροσιά που χρειάζεται το φυτό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς νοτιάδες. Το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής θεωρείται υπεύθυνο για την παραγωγή του καλύτερου γλυκάνισου στον κόσμο!

Παράλληλα, μέσα από την καλλιέργεια των ιδιόκτητων κτημάτων, η Ποτοποιία στηρίζει ενεργά την τοπική κοινωνία της Λέσβου. Με προσήλωση στην ποιότητα και τον σεβασμό στην παράδοση, η Ποτοποιία Πλωμαρίου συνεχίζει να επενδύει στον τόπο και στους ανθρώπους του, διατηρώντας ζωντανή μια κληρονομιά που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Για περίπου τρεις μήνες, ο καρπός ωριμάζει υπό τη διαρκή φροντίδα των ανθρώπων της ποτοποιίας σε ιδανικές συνθήκες. Μετά τη συγκομιδή, ο γλυκάνισος αποξηραίνεται, συλλέγεται, κοσκινίζεται και αποθηκεύεται με ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικά σακιά. Η φύλαξή τους γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο του αποστακτηρίου, όπου η θερμοκρασία και η υγρασία ρυθμίζονται συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, ώστε ο καρπός να παραμένει φρέσκος με αναλλοίωτα χαρακτηριστικά. Μέρος της παραγωγής επιλέγεται προσεκτικά για τη σπορά της επόμενης χρονιάς, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη σταθερή γεύση του αποστάγματος στο πέρασμα του χρόνου.

Η ένωση του εκλεκτού γλυκάνισου με το μαλακό νερό από τις πηγές του ποταμού Σεδούντα, το αλάτι από τις αλυκές Καλλονής, τα βότανα της λεσβιακής γης, τον μάραθο από τη Βόρεια Εύβοια και τα εκχυλίσματα μαστίχας Χίου, απογειώνουν γευστικά το τελικό αποτέλεσμα. Ένα απόσταγμα εξαιρετικής ποιότητας, με κρυστάλλινη όψη και έντονα αρώματα, που απολαμβάνουμε κάθε ηλιόλουστη μέρα, αφού «όταν έχει ήλιο, έχει Πλωμάρι»!

Από τη σπορά μέχρι την απόσταξη, η ποτοποιία κρατά ζωντανή την παράδοση του Ισιδώρου Αρβανίτη. Με απόλυτο σεβασμό σε μια ιστορία που μετρά πλέον περισσότερα από 130 χρόνια, το Ούζο Πλωμαρίου τιμά τον τόπο του και στηρίζει την τοπική κοινότητα, παραμένοντας ένα απόσταγμα "γέννημα θρέμμα" της Λέσβου