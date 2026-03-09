Προειδοποίηση από τη Διευθύντρια του ΔΝΤ: «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι εάν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι πολιτικοί φορείς διεθνώς πρέπει να προετοιμαστούν για το «αδιανόητο».

Η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, (Kristalina Georgieva) προειδοποίησε σήμερα (9/3) για τους κινδύνους πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

