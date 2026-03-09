Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου

Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως όριο τα 100 δολάρια, επομένως όλα δείχνουν πως θα δοθεί άμεσα το πράσινο φως.

Συναγερμός έχει σημάνει στο κυβερνητικό επιτελείο μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI σημείωσαν ημερήσια άνοδο περίπου 24%, φτάνοντας τα 114,887 και 113,526 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως όριο τα 100 δολάρια. Άλλωστε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», έθεσε και το όριο συναγερμού.

Είναι όταν το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι: «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε…», είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το όριο συναγερμού. Αντίστοιχη επισήμανση είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

