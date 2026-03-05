Αυτή είναι η άσκηση που σε χαλαρώνει πραγματικά το 2026

Αν θεωρούσες πως η yoga είναι η πιο “χαλαρωτική” μορφή άσκησης που θα μπορούσες να επιλέξεις, η επιστήμη έρχεται να σε διαψεύσει.

Η ικανότητα να διατηρεί κανείς την ψυχραιμία του σε δύσκολες ή αγχωτικές καταστάσεις θεωρείται συχνά ένδειξη ισχυρής ψυχικής ανθεκτικότητας. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το «κλειδί» για μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία μπορεί να βρίσκεται και στη φροντίδα της σωματικής υγείας - και ιδιαίτερα στην τακτική αερόβια άσκηση.

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica διαπίστωσε, ότι τα άτομα που κάνουν συστηματικά καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio) είναι πιθανότερο να παραμένουν πιο ήρεμα σε αγχωτικές καταστάσεις σε σχέση με εκείνους που γυμνάζονται λιγότερο. Παράλληλα, εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους συνολικά, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

