Ανατροπή στον Κολωνό: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Φέρεται να είχε κίρρωση του ήπατος, καθώς και να είχε χτυπηθεί.

Στο συμπέρασμα πως δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος. Παράλληλα, το δεύτερο συμπέρασμα του ιατροδικαστή είναι πως η σορός της γυναίκας έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα.

