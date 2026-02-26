«Κυρά του Δέλτα»: «Ανοιχτή η καλύβα μου για όλο τον κόσμο - Ήρθα για λίγο, έμεινα πολύ»

Η Κυρά του Δέλτα μιλά για την καθημερινότητά της στην καλύβα της, στην οποία ζει εδώ και 45 χρόνια.

Στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας, στο Δέλτα του Έβρου εκεί όπου το νερό του ποταμού απλώνεται σε λιμνοθάλασσες και καλαμιώνες και η τουρκική σημαία διακρίνεται απέναντι, ζει εδώ και 45 χρόνια η Άρτεμης Παπακωστίδου-Διακάκη.

Γνωστή ως «Κυρά του Δέλτα», είναι η μοναδική επαγγελματίας γυναίκα ψαράς στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου και μια μορφή ταυτισμένη με τις καλύβες των ψαράδων, τις ελληνικές σημαίες που κυματίζουν στον αέρα και την καθημερινότητα δίπλα στα σύνορα. Μαζί με τον σύζυγό της καπετάν Νίκο, επέλεξαν να μείνουν εκεί όπου άλλοι έρχονται για λίγο.

