Οι ΗΠΑ κέρδισαν το χρυσό στο χόκεϊ γυναικών και ανδρών, αλλά ο Τραμπ επέλεξε να συγχαρεί μόνο τους άνδρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε την ανδρική ομάδα χόκεϊ αγνοώντας επιδεικτικά τις γυναίκες πρωταθλήτριες, τις οποίες θυμήθηκε μόνο ως «αναγκαία πρόσκληση» για να αποφύγει τις επικρίσεις

Πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κερδίσεις τον σεβασμό που σου αναλογεί; Για τη γυναικεία ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ, φαίνεται πως ούτε μια μεγάλη νίκη, ούτε ένα αήττητο σερί, ούτε καν η υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του αθλήματος ήταν αρκετά.

Και σίγουρα, για τον Ντόναλντ Τραμπ, οι κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου παρέμειναν απλώς μια «υποχρέωση» που έπρεπε να διεκπεραιωθεί για να μην του ασκηθεί κριτική.

