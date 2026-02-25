Knockout Play-offs του UEFA Champions League: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός και 7 ακόμα ματς στην COSMOTE TV

Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COSMOTE TV το διήμερο 24-25/2.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (Τρίτη 24/2, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 του πρώτου αγώνα και να πάρει την πρόκριση στους «16». Οι απεσταλμένοι της COSMOTE TV στο Λεβερκούζεν, Γιώργος Θαναηλάκης, Δημήτρης Σπηλιόπουλος και Άλκης Τσαβδαράς, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από τον κρίσιμο αγώνα των «ερυθρόλευκων».

Οι υπόλοιποι αγώνες του ξεχωρίζουν

Από το αποψινό πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), μετά το 3-3 του πρώτου αγώνα, καθώς και το Ίντερ-Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), με τους Νορβηγούς να έχουν το προβάδισμα με 3-1. Την Τετάρτη 25/2, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Μπενφίκα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), έχοντας το υπέρ της 1-0, ενώ η Γιουβέντους θα υποδεχθεί τη Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), με στόχο να κάνει τη μεγάλη ανατροπή μετά την ήττα με 5-2 στο πρώτο ματς.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Knockout Phase Play-offs, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 24.02.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:50, COSMOTE SPORT 1HD)

Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Ίντερ-Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Νιούκαστλ-Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 25/2, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 25.02.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Αταλάντα-Ντόρτμουντ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Γιουβέντους-Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 26/2, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)