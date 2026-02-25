Γιατί κάποια αδέρφια δεν τα πάνε καλά; 5 βασικοί λόγοι, σύμφωνα με την επιστήμη

Τα αδέρφια δεν χρειάζεται να ταιριάζουν σε όλα για να υπάρχει μια λειτουργική σχέση, αλλά κάποιες διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν τριβές από μικρή ηλικία.

Όλοι έχουμε γνωρίσει ή ακούσει για αδέρφια που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, που ανταγωνίζονται ή απλώς αποφεύγουν να μοιραστούν κοινές στιγμές. Κάποιοι δένονται αμέσως και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν μια ζωή, ενώ άλλοι παραμένουν συναισθηματικά μακριά, ακόμα και αν ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η δυναμική μεταξύ αδερφών δεν καθορίζεται μόνο από την παιδική ηλικία, αλλά και από τις προσωπικότητες, τις εμπειρίες που μοιράζονται και τον τρόπο που οι γονείς διαμορφώνουν το οικογενειακό περιβάλλον. Από μικρές συνήθειες και καθημερινές αλληλεπιδράσεις μέχρι σημαντικά γεγονότα ζωής, όλα μπορούν να επηρεάσουν το πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους στο μέλλον.

