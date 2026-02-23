Όταν η Αμέλια Έρχαρτ χάθηκε στους ουρανούς: Η γυναίκα που πέταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό και δεν βρέθηκε ποτέ

Η ιστορία της Αμέλια Έρχαρτ που «κατέκτησε» μια φορά τον Ατλαντικό Ωκεανό και όταν το έπιχείρησε ξανά, όλα πήγαν στραβά.

Ήταν ένα κορίτσι από το Κάνσας που αρνήθηκε να ζήσει όπως «έπρεπε» να ζουν τα κορίτσια της εποχής του.

Η Αμέλια Έρχαρτ γεννήθηκε το 1897 στο Άτκινσον του Κάνσας και μεγάλωσε με έναν τρόπο ασυνήθιστα ελεύθερο για τις αρχές του 20ού αιώνα. Σκαρφάλωνε σε δέντρα, κυνηγούσε, εξερευνούσε τη φύση και δεν δεχόταν όρια, μόνο και μόνο επειδή ήταν γυναίκα. Ανέπτυξε μια προσωπικότητα ανήσυχη και ανεξάρτητη και σε αυτό συνέβαλε η μητέρα της.

