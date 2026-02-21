Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Ο ένας νεκρός, ο άλλος πρώην πρίγκιπας

Μία φιλία διάρκειας 20 ετών, που κατέστρεψε ζωές στο πέρασμά της και εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στους κύκλους της παγκόσμιας ελίτ.

Η πρόσφατη σύλληψη, έστω και προσωρινή, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν ήταν το αποκορύφωμα μιας φρικτής ιστορίας που διήρκεσε περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Μία «φιλία» καταστροφική και άπληστη, που κατέληξε με τον έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και νεκρό από αυτοκτονία μέσα στη φυλακή και τον άλλον ντροπιασμένο και «απογυμνωμένο» από όλους τους βασιλικούς τίτλους του.

