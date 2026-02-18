Νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο για το Ούζο 12 από τη Beverage World

Το Ούζο 12, της Beverage World, περνά δυναμικά στη νέα του εποχή, μεταφέροντας το μήνυμα της καμπάνιας «Ούζο 12. Εδώ Είσαι.» στις τηλεοπτικές οθόνες σε όλη την Ελλάδα.

Μετά την επιτυχημένη πορεία της στον ψηφιακό κόσμο το 2025, η καμπάνια αποκτά πλέον πανελλαδική τηλεοπτική προβολή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία του ιστορικού brand στο κοινό.

Η επικοινωνιακή πλατφόρμα «Εδώ Είσαι.» εστιάζει στη δύναμη της στιγμής. Στις αυθεντικές, απλές, καθημερινές στιγμές που αποκτούν αξία όταν τις μοιραζόμαστε: ένα ουζάκι με φίλους, ένα τραπέζι με καλή παρέα. Το Ούζο 12 μας καλεί να σταθούμε στο παρόν και να το ζήσουμε ουσιαστικά.

Το τηλεοπτικό spot έκανε πρεμιέρα στις 11 Φεβρουαρίου, και θα προβάλλεται σε όλα τα εθνικά κανάλια καθώς και στη συνδρομητική τηλεόραση. Παράλληλα, η καμπάνια συνεχίζει την παρουσία στα ψηφιακό περιβάλλον, διατηρώντας μια ολοκληρωμένη 360° επικοινωνιακή στρατηγική.

Με τη μετάβαση στην τηλεόραση, το Ούζο 12 διευρύνει το αποτύπωμά του, επανατοποθετώντας δυναμικά την κατηγορία μέσα από μια σύγχρονη, αυθεντική και ανθρώπινη ματιά. Η καμπάνια αναδεικνύει τον διαχρονικό χαρακτήρα του brand, συνδέοντάς τον με το σήμερα και με τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε τις στιγμές μας.

Γιατί κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από καλή παρέα και ένα ποτήρι Ούζο 12.

Η Κλαίρη Χαρόγιαννη, Head of Marketing & Trade Marketing της Beverage World, μιλώντας για την τηλεοπτική καμπάνια δήλωσε: «Η μετάβαση της καμπάνιας “Ούζο 12. Εδώ Είσαι.” στην τηλεόραση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το brand. Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση στο digital περιβάλλον, η τηλεοπτική παρουσία ενισχύει το μήνυμα της αυθεντικής σύνδεσης και της δύναμης της στιγμής. Στη Beverage World επενδύουμε σε σύγχρονες καμπάνιες που χτίζουν ουσιαστικούς δεσμούς με τον καταναλωτή και, σε συνεργασία με την Campari, συνεχίζουμε να γράφουμε το νέο κεφάλαιο για το ιστορικό Ούζο 12.»

Την καμπάνια υπογράφει η Ogilvy και η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από την FOSS Productions, με παραγωγό την Ολυμπία Κάππου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Μερκούρη. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε η MUSOU, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση που συνοδεύει την ταινία και ενισχύει τη συναισθηματική της ταυτότητα.