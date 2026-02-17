Crime Study-Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 13 φορές ισόβια και 52 χρόνια κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες και όλη την εγκληματική δράση του.

Ο Αντώνης Δαγκλής (1974 – 1997) ήταν μια από τις πιο σκοτεινές και γνωστές εγκληματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης Ελλάδας. Η ιστορία του συγκλόνισε τη χώρα τη δεκαετία του ’90, κυρίως λόγω της σκληρότητας των εγκλημάτων του και του ψυχολογικού προφίλ του. Σκοτεινός, με βαθιά μισογυνικά κίνητρα, ο Δαγκλής έγινε σύντομα γνωστός από τα ΜΜΕ ως «ο Έλληνας Τζακ Αντεροβγάλτης» ή ο «Αντεροβγάλτης των Αθηνών».

Τα θύματά του ήταν εκδιδόμενες γυναίκες στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά, τρεις δολοφονίες γυναικών, έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών, δέκα ληστείες, βιασμοί και προσβολή μνήμης νεκρού. Η δράση του ήταν σποραδική, ενώ η μέθοδος με την οποία δρούσε ήταν ιδιαίτερα απεχθής: Τις σκότωνε στραγγαλίζοντάς τες και, αφού τεμάχιζε τα θύματά του, σκόρπιζε τα μέλη τους σε διάφορα σημεία της Αττικής.

