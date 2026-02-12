Πεινάς το πρωί ακόμη κι αν έφαγες καλά το βράδυ; Να γιατί και τι να κάνεις

Οι λόγοι που ξυπνάτε πεινασμένοι το πρωί, ακόμα κι αν το βραδινό σας ήταν χορταστικό, και οι πρακτικές αλλαγές που μπορούν να βοηθήσουν.

Ξυπνάτε το πρωί με έντονη πείνα, παρότι το προηγούμενο βράδυ φάγατε κανονικά – ίσως και αρκετά; Δεν είστε οι μόνοι. Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό ξύπνημα συνοδεύεται από ένα αίσθημα «κενού» στο στομάχι, εκνευρισμό ή ακόμα και λιγούρες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά με τον μεταβολισμό τους ή ότι το σώμα τους «καίει» υπερβολικά γρήγορα τις θερμίδες.

Στην πραγματικότητα, η πρωινή πείνα δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο φάγατε το βράδυ, αλλά κυρίως με τι φάγατε, πότε, και πώς επηρεάζονται οι ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη και τον κορεσμό. Παράγοντες όπως η ποιότητα του ύπνου, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το στρες της ημέρας και η σύσταση του βραδινού γεύματος παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο φαντάζεστε.

