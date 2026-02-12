Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

Από το πρωινό smoothie μέχρι το επιδόρπιο, ο Dariush Mozaffarian εξηγεί πώς η σωστή διατροφή μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό «φάρμακο» για την καρδιά

Ένας από τους βασικούς εκφραστές του κινήματος «Food is Medicine», ο καρδιολόγος Dariush Mozaffarian, υποστηρίζει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι στις ασθένειες και να προστατεύσει την υγεία του εντέρου, του μεταβολισμού και της καρδιάς.

Ως διευθυντής του «Food Is Medicine Institute» στο Πανεπιστήμιο Tufts, μελετά μαζί με την ομάδα του τις επιδράσεις χιλιάδων φυτοθρεπτικών συστατικών – των βιοδραστικών ενώσεων που βρίσκονται φυσικά στα φυτά – και προωθεί προγράμματα διατροφικής παρέμβασης σε μεγάλα συστήματα υγείας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr