Είσαι ο host της Τσικνοπέμπτης; Το όνομα που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σου αν θες να σκοράρεις στη γεύση

Με λουκάνικα Μουτεβελής φέτος την Τσικνοπέμπτη είσαι άχαστος.

Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλά ένα τραπέζι. Είναι σωστό ντέρμπι. Είναι έδρα. Είναι η στιγμή που οι φίλοι σου περιμένουν από εσένα να βγάλεις MVP εμφάνιση. Και αν θες να παίξεις σοβαρή μπάλα στη γεύση, υπάρχει ένα όνομα που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σου: Λουκάνικα Μουτεβελής.

Γιατί; Γιατί όταν μιλάμε για κρέας, δεν πας για ισοπαλία. Πας για σαρωτική νίκη.

Ξεκίνα δυνατά: Βάλε το πρώτο γκολ από τα κάρβουνα

H αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις σωστή αρχή, βάλε στη σχάρα τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα Μουτεβελής. Ζουμερά, με πλούσια γεύση και σωστή ισορροπία μπαχαρικών, σου δίνουν το απόλυτο opening. Θες να το πας ένα βήμα παρακάτω; Ρίξε στο παιχνίδι και λουκάνικο με πράσο ή λουκάνικο με φέτα και λιαστή τομάτα! Δώσε επιλογές. Έτσι παίζει ο καλός host.

Φτιάξε hot dog που θα μνημονεύονται μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα

Θες κάτι πιο street; Πάμε για hot dog, αλλά όχι πρόχειρα. Ψήσε λουκάνικο Μουτεβελής, βάλε το σε φρέσκο ψωμάκι και πρόσθεσε:

Καραμελωμένα κρεμμύδια

Λιωμένο τυρί

Back Bacon τραγανό

Σως μουστάρδας ή bbq

Μην το φοβηθείς. Κάν’ το πληθωρικό. Το ψαγμένο hot dog θέλει έμπειρο χωριάτικο λουκάνικο!

Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι μέρα για δίαιτα.

Καπνιστή μπριζόλα και μπέικον: Δίδυμο φωτιά

Θες να δείξεις ότι ξέρεις από ψησίματα; Βάλε στο τραπέζι καπνιστή μπριζόλα Μουτεβελής. Ζεσταίνεται σωστά στη σχάρα, αποκτά έξτρα άρωμα και γίνεται το highlight της βραδιάς. Συνδύασέ την με τραγανό Back Bacon Μουτεβελής και φτιάξε mini burgers ή γέμισε σάντουιτς που θα εξαφανιστούν πριν το πρώτο ημίχρονο.

Παίξε ομαδικά, στήσε ποικιλία κρεάτων

Μην βγάλεις μόνο ένα πράγμα. Φτιάξε ποικιλία με:

Χωριάτικο λουκάνικο Λουκάνικο με πράσο

Λουκάνικο με φέτα & λιαστή τομάτα (άχαστο)

Πανσετάκι καπνιστό με μυρωδικά

Back Bacon καπνιστής μπριζόλας για extra twist

Εννοείται όλα τα κρέατα με την υπογραφή Μουτεβελής. Βάλ’ τα όλα σε μια μεγάλη πιατέλα, κόψε τα σε κομμάτια και άσε τους φίλους σου να δοκιμάζουν. Έτσι κερδίζεις κοινό: Προσφέροντας ποικιλία κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Θυμήσου: Φέτος την Τσικνοπέμπτη δεν μαζεύεστε απλώς με τα αδέρφια για ψηστήρι. Φέτος διοργανώνεις event. Και όταν στο τέλος της βραδιάς οι φίλοι σου θα σου πουν «ρε φίλε, έσκισες», θα πανηγυρίσεις τη νίκη γιατί θα ξέρεις ότι έκανες τη σωστή επιλογή. Με Μουτεβελής στο τραπέζι, η γεύση σκοράρει!