Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε δύο κύματα κακοκαιρίας

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα (11/02), το βράδυ.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε αργά το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα από το βράδυ και τις επόμενες ημέρες, με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η ΕΜΥ κάνει λόγο για πορτοκαλί συναγερμό, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών στις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό. Η πρώτη θα εκδηλωθεί από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ η δεύτερη αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρωινές ώρες αύριο) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες



α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρώτες ώρες αύριο

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριο

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) έως και τις πρωινές ώρες αύριο



δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

- στη δυτική Ελλάδα σήμερα το βράδυ και

- στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) έως και τις πρωινές ώρες αύριο.



Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά αύριο το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας αύριο προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

- στη δυτική Ελλάδα αύριο το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

- στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

