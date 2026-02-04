Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της: Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

Πώς ένα ξεχασμένο αντικείμενο στη βεράντα μετετράπη σε ένα απρόσμενο δώρο γενεθλίων αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων

Για 40 χρόνια, ένα μεγάλο κεραμικό πιθάρι βρισκόταν ξεχασμένο στη βεράντα της Λόις Γιούργκενς στη Νεμπράσκα, εκτεθειμένο στους σκληρούς χειμώνες της περιοχής. Η 91χρονη σήμερα γυναίκα πίστευε ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 100 δολάρια, αν το πήγαινε σε δημοπρασία αντί να το πωλούσε στο παζάρι της γειτονιάς.

Η Γιούργκενς επικοινώνησε με τον δημοπράτη Κεν Μπρέιμερ, ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καθώς ο κατάλογος της επερχόμενης δημοπρασίας είχε ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αποφάσισε να δει το αντικείμενο από κοντά. Όταν αντίκρισε το πιθάρι Red Wing χωρητικότητας 30 γαλονιών και εξέτασε τις λεπτομέρειες, κατάλαβε ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα σπάνιο κομμάτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr