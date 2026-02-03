Πρεμιέρα για το νέο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο: Τι αλλάζει στις ώρες εργασίας
Τι αλλάζει από σήμερα στο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που αφορούν τους εργαζόμενους με ευέλικτο ωράριο.
Νέο ωράριο θα έχουν από σήμερα (3//2) οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.
Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε υπηρεσίες που εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο, θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία του από τις 7 έως και τις 9 το πρωί αντί έως τις 8.30 π.μ. που ίσχυε προηγουμένως. Η ώρα αποχώρησης θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.
