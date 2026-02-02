Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

Το ποσό που πλήρωσαν τότε οι δύο αξιωματικοί ήταν 16.730.000 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 24.000 δρχ. με την ισοτιμία της εποχής

Πολλές μικρές ιστορίες από την κρίση των Ιμίων έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτά τα 30 χρόνια, που έχουν περάσει.

Μια από τις πλέον άγνωστες είναι η αποκάλυψη των Τούρκων κομάντος ότι πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους με το οποίο επιχείρησαν.

Τη νύχτα της κρίσης των Ιμίων (30 προς 31 Ιανουαρίου 1996) οι Τούρκοι κομάντος SAT (υποβρύχιες ειδικές δυνάμεις του τουρκικού ναυτικού) πραγματοποίησαν επιχείρηση αποβίβασης στη Μικρή Ίμια.

Περίπου τις πρώτες πρωινές ώρες (γύρω στις 01:30–02:00) αποβιβάστηκαν στη Μικρή Ίμια, όπου δεν υπήρχε τότε ελληνική δύναμη. Ύψωσαν τουρκική σημαία και παρέμειναν στο νησί μέχρι την αποκλιμάκωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr