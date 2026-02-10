Οι άνθρωποι που κοιμούνται με κάλτσες έχουν 10 σπάνια κοινά χαρακτηριστικά

Αν δεν αντέχεις να κοιμηθείς χωρίς κάλτσες, τότε πρέπει να γνωρίζεις αυτά τα 10 πράγματα για τον εαυτό σου.

Σίγουρα έχεις βρεθεί σε συζητήσεις αναφορικά με το αν πρέπει ή όχι να φοράμε κάλτσες, όταν κοιμόμαστε. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος, αλλά ούτε και ο τελευταίος που έχει εκφράσει την άποψή του επί του θέματος - ακόμα και η επιστήμη έχει αφιερώσει χρόνο και μελέτη, προκειμένου να δώσει απαντήσεις στο εν λόγω ερώτημα.

Κι ενώ οι απόψεις διίστανται και μάλλον θα διίστανται για πάντα - μια νέα έρευνα έρχεται να αποκαλύψει πώς συνδέονται όσοι απολαμβάνουν να κοιμούνται, έχοντας τη ζεστασιά των καλτσών στα πόδια τους.

Πέρα όμως από τις επιστημονικές μελέτες και τις αντικρουόμενες απόψεις, το αν κάποιος κοιμάται με κάλτσες δεν αποτελεί απλώς μια συνήθεια. Αντιθέτως, φαίνεται να συνδέεται με βαθύτερα στοιχεία της προσωπικότητας, τον τρόπο που αντιμετωπίζει την άνεση, τον έλεγχο και τις προσωπικές ανάγκες του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr